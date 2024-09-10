Занятие для упертых: «Народный инспектор» ПДД не станет популярным у россиян
Напугать нарушителей могут только штрафы с автоматической камеры, все остальные способы фиксации нарушений запрещены Верховным судом, сказал НСН Сергей Радько.
Нарушения ПДД часто невозможно предвидеть заранее, поэтому зафиксировать их спонтанно вряд ли получится, да и управляемые человеком устройства нельзя использовать для фиксации нарушений. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В Татарстане ранее объявили награду за видеосъемку нарушений ПДД, сообщило издание «Татар Информ». Деньги можно получить, если донести на нерадивых водителей через приложение «Народный инспектор». Максимальное вознаграждение — 1400 рублей, его обещают за съемку выезда авто на встречную полосу. Минимальным вознаграждением за снятое на видеонарушение станут 230 рублей. Радько назвал подобную инициативу нежизнеспособной.
«Вряд ли эта идея будет пользоваться популярностью, потому что нарушения невозможно заранее предвидеть. Желающим их снять придется потратить немало времени, стоя где-нибудь на обочине или наблюдая во время движения за потенциальным нарушителем. Понятно, что это нереально, только совсем упертые граждане могут этим заниматься. Вряд ли эта идея жизнеспособна», — сказал Радько.
Собеседник НСН также допустил, что внедрение инициативы породит множество желающих заработать деньги обманным путем.
«Фальсификации вполне возможны, потому что даже не очень сложные смартфоны сегодня позволяют монтировать самые разные сюжеты. Насколько эта система будет достоверной, не знает никто. Именно по этой причине Верховный суд еще в 2019 году исключил возможность использования для автоматической фиксации нарушений приборов, которые работают под управлением человека, а не в автоматическом режиме. Поэтому смартфоны, планшеты и так далее для фиксации нарушений не подходят. Все, что можно сделать, — возбудить по данной фотографии административное расследование, вызвать собственника автомобиля и выяснить у него, кто был за рулем, что происходило и так далее», — добавил юрист.
В заключение Радько отметил, что инициатива не напугает нарушителей.
«Заставить задуматься может только штраф с автоматической камеры, который приходит номинальному собственнику. Все остальное вряд ли будет работать, потому что понятно, что, скорее всего, никто нарушителя вызывать не будет, если он сам не придет и не даст пояснений», — заключил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что появление световых сигналов для нарушителей ПДД может спровоцировать дополнительные нарушения, кроме того, это очень дорого, куда разумнее увеличивать стоимость полиса ОСАГО для недобросовестных водителей.
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