Дорого и бессмысленно: Красные лампочки не остановят водителей-нарушителей
За систематическое нарушение ПДД эффективнее повышать стоимость ОСАГО, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Появление световых сигналов для нарушителей ПДД может спровоцировать дополнительные нарушения, кроме того, это очень дорого, куда разумнее увеличивать стоимость полиса ОСАГО для недобросовестных водителей. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Издание «Известия» ранее сообщило, что на рассмотрение правительства направлены поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают введение дополнительного механизма информирования водителей, нарушивших ПДД, о допущенном ими правонарушении. При фиксировании нарушения специальные приборы на дорожных камерах подают сигнал красного цвета, говорится в тексте законопроекта. По мнению Похмелкина, это будет только отвлекать водителя от дороги.
«Такое новшество вполне может привести к дополнительным нарушениям. Есть другая инициатива — предлагается фиксировать нарушения и учитывать их при перезаключении договора ОСАГО. Вот это нормальный механизм ответственности за допущенные нарушения: больше нарушаешь — больше плати. К тому же подавляющее большинство водителей реагируют на наличие камер на дорогах и стараются не нарушать. А тех, кто нарушает под камерами, никакие лампочки не остановят. Да и правительство может не пропустить инициативу, поскольку это слишком дорого. Мы приближаемся если не к тотальному видеонаблюдению, то уж точно к очень серьезному. И далеко не всегда есть предупреждения о камерах, хотя закон этого и требует. Куда разумнее подумать об устранении условий происходящего, того, с чем связано ухудшение ситуации на дорогах», — сказал Похмелкин.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что число дорожных камер фото и видеофиксации в регионах резко снизится с 1 сентября.
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