Дорого и бессмысленно: Красные лампочки не остановят водителей-нарушителей

«Такое новшество вполне может привести к дополнительным нарушениям. Есть другая инициатива — предлагается фиксировать нарушения и учитывать их при перезаключении договора ОСАГО. Вот это нормальный механизм ответственности за допущенные нарушения: больше нарушаешь — больше плати. К тому же подавляющее большинство водителей реагируют на наличие камер на дорогах и стараются не нарушать. А тех, кто нарушает под камерами, никакие лампочки не остановят. Да и правительство может не пропустить инициативу, поскольку это слишком дорого. Мы приближаемся если не к тотальному видеонаблюдению, то уж точно к очень серьезному. И далеко не всегда есть предупреждения о камерах, хотя закон этого и требует. Куда разумнее подумать об устранении условий происходящего, того, с чем связано ухудшение ситуации на дорогах», — сказал Похмелкин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что число дорожных камер фото и видеофиксации в регионах резко снизится с 1 сентября.

