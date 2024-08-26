Депутат Федяев предупредил об изменении правил установки камер на дорогах
Единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начнут действовать с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с РИА Новости.
«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации», — отметил парламентарий.
Решения об установке камер для фиксации нарушений ПДД смогут принимать органы власти в регионе, по которому проходит дорога, и ее владелец. При этом меры должны согласовываться с Госавтоинспекцией, отмечает 360.ru.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит правила размещения камер на дорогах. Документ уточняет, что стационарные камеры можно устанавливать на трассах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, аварийно-опасных участках, пересечении дорог, где произошло четыре и более ДТП в течение года, в местах ограничивающих движение дорожных работ и там, где запрещена стоянка или остановка, на пешеходных переходах и перекрестках. Сведения об установке камер и список нарушений, фиксацию которых ведут комплексы, будут опубликованы в Сети.
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