«Замучаются расследовать»: Юрист о расширении самообороны при проникновении в жилье
Неправильно давать гражданам полную свободу при самообороне в жилище, при этом игнорируя куда более опасные места, включая транспорт и улицу, заявил НСН Иван Соловьев.
Разрешать гражданам применять самооборону в жилище в случае незаконного проникновения даже без угрозы жизни – неправильно, так как это чревато возникновением инсценировок, которые потом трудно будет расследовать. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Россиянам хотят разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни. В Госдуму внесут доработанный законопроект — изменения в ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона», пишут «Известия». Сегодня человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни. Поэтому, как считают авторы, при вынесении решений судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным. Соловьев отметил, что некорректно ставить самооборону в жилище превыше, чем самооборону на улице или в транспорте.
«Уже давно про это говорится, и я не согласен, что самооборона возможна только при возникновении угрозы жизни. Самооборона возможна при возникновении угрозы имуществу гражданина, жизни его близких, имуществу государства или какого-то юридического лица, просто прохожего на улице. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение. Что касается самообороны в жилище, почему мы ставим ее выше, чем самооборону, например, в подворотне? А если в машину проникли и стали «мутузить» человека там? Это его имущество. Выделять жилье как отдельное место, где можно все, нельзя ни в коем случае, потому что очень трудно будет все это квалифицировать. Это будут использовать, будут преступные группировки, появятся те, кто будет инсценировать проникновение, убивать. Проблемы в правильной квалификации необходимой обороны есть, но нужно их решать путем оттачивания судебной и следственной практики, формирования правильной доказательной базы, а не разрешения делать все, что ты хочешь у себя в жилье», - рассказал он.
Ранее начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН рассказал, что в квартирах Москвы, охраняемых Росгвардией, за первую половину лета 2024 года не зафиксировано ни одной кражи.
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