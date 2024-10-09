«Замучаются расследовать»: Юрист о расширении самообороны при проникновении в жилье

«Уже давно про это говорится, и я не согласен, что самооборона возможна только при возникновении угрозы жизни. Самооборона возможна при возникновении угрозы имуществу гражданина, жизни его близких, имуществу государства или какого-то юридического лица, просто прохожего на улице. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение. Что касается самообороны в жилище, почему мы ставим ее выше, чем самооборону, например, в подворотне? А если в машину проникли и стали «мутузить» человека там? Это его имущество. Выделять жилье как отдельное место, где можно все, нельзя ни в коем случае, потому что очень трудно будет все это квалифицировать. Это будут использовать, будут преступные группировки, появятся те, кто будет инсценировать проникновение, убивать. Проблемы в правильной квалификации необходимой обороны есть, но нужно их решать путем оттачивания судебной и следственной практики, формирования правильной доказательной базы, а не разрешения делать все, что ты хочешь у себя в жилье», - рассказал он.

Ранее начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН рассказал, что в квартирах Москвы, охраняемых Росгвардией, за первую половину лета 2024 года не зафиксировано ни одной кражи.



