МВД запустит публичный реестр нелегальных мигрантов в 2025 году

Вносить в реестр будут иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Наличие или отсутствие иностранца в базе по запросу сможет проверить любой желающий.

Уточняется, что персональные данные мигранта, в том числе фамилия, имя и отчество, а также дата рождения и данные удостоверяющего личность документа, будут скрыты.

Как пишут «Ведомости», обновление реестра будет происходить не позднее суток после внесения в него новых записей, а история всех обработанных запросов будет храниться в течение пяти лет.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что с начала 2024 года в России аннулировали более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам для трудовой деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

