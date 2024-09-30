МВД запустит публичный реестр нелегальных мигрантов в 2025 году
Публичный реестр контролируемых лиц будет запущен на сайте МВД РФ с 5 марта 2025 года. Как пишет РБК, об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.
Вносить в реестр будут иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Наличие или отсутствие иностранца в базе по запросу сможет проверить любой желающий.
Уточняется, что персональные данные мигранта, в том числе фамилия, имя и отчество, а также дата рождения и данные удостоверяющего личность документа, будут скрыты.
Как пишут «Ведомости», обновление реестра будет происходить не позднее суток после внесения в него новых записей, а история всех обработанных запросов будет храниться в течение пяти лет.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что с начала 2024 года в России аннулировали более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам для трудовой деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru