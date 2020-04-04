Зампред СПЧ Ирина Киркора: Система контроля за режимом самоизоляции оправдана и понятна людям

Заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора назвала систему контроля за соблюдением правил самоизоляции оправданной мерой даже с учетом введения системы распознавания лиц.

Представитель СПЧ обратила внимание на необходимость соблюдения гарантий прав граждан на частную жизнь.

«Каждый у нас имеет право на личную тайну, и, самое важное, что представители органов государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами непосредственно затрагивающими права и свободы. (...) Гражданин, в отношении которого данная информация собрана, может требовать ознакомиться с этими материалами в этой системе в отношении конкретного человека», - сказала Ирина Киркора в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва».

Она обратила внимание на то, что системы контроля, вводимые в России, не уникальны, они существуют и в других странах.

Ранее НСН разъясняла, почему иск против камер с распознаванием лиц обречен. Ни одна спецслужба ни одной страны мира не откажется от передовых технологий, так облегчающих ее работу. Большой брат знает о нас почти всё. Недалек тот день, когда технология распознавания лиц появится в очках для полицейских, как в фантастических романах Вадима Панова (постоянный участник проекта «Авторские новости от НСН»). И нам останется сказать спасибо, что нас не видят хотя бы в собственном доме. Хотя и это уже под вопросом.



