Педагог заявила, что 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки

«Действительно, мы в детских садах сталкиваемся с тем, что ребенок даже в старшей группе детского сада ничего не делает самостоятельно. Потому что мама привыкла брать тотальный контроль на себя. Но мы же понимаем, что родитель делает это в первую очередь для себя, думая, что это благотворно будет влиять на его ребенка. При сборах на улицу родитель сам обувает, одевает ребенка, застегивает ему молнию, даже не думая, что навык застегнуть молнию сам по себе у ребенка не формируется. Для того, чтобы он научился это делать, ему нужно самому десять раз расстегнуть и застегнуть ее. В последствии мы приходим к тому, что в первом классе ребенок не может самостоятельно переодеться и достать учебник из рюкзака. Примерно 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки родителей», — рассказала она.

Ранее клинический психолог Александра Изюменко также говорила НСН, что проблема «бежевых мам» в том, что они воспитывают детей, основываясь на своей внутренней тревоге, так что ребенок вырастает абсолютно не самостоятельным.

