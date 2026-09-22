Педагог заявила, что 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки
Алена Бергер рассказала НСН, что ребенку детсадовского и младшего школьного возраста важно самому уметь одеваться и раздеваться.
Некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей. Об этом НСН рассказала руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, многодетная мама, биохимик Алена Бергер.
«Действительно, мы в детских садах сталкиваемся с тем, что ребенок даже в старшей группе детского сада ничего не делает самостоятельно. Потому что мама привыкла брать тотальный контроль на себя. Но мы же понимаем, что родитель делает это в первую очередь для себя, думая, что это благотворно будет влиять на его ребенка. При сборах на улицу родитель сам обувает, одевает ребенка, застегивает ему молнию, даже не думая, что навык застегнуть молнию сам по себе у ребенка не формируется. Для того, чтобы он научился это делать, ему нужно самому десять раз расстегнуть и застегнуть ее. В последствии мы приходим к тому, что в первом классе ребенок не может самостоятельно переодеться и достать учебник из рюкзака. Примерно 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки родителей», — рассказала она.
Ранее клинический психолог Александра Изюменко также говорила НСН, что проблема «бежевых мам» в том, что они воспитывают детей, основываясь на своей внутренней тревоге, так что ребенок вырастает абсолютно не самостоятельным.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Учимся делегировать: Отцы призвали матерей больше доверять детям
- Володин назвал Мерца недоканцлером
- Вечный спасатель? Как гиперопека матери перерастает в зависимость от ребенка
- «Вам не светит!»: Экс-замгенсека ООН ответил Турции о праве вето в Совбезе
- В Севастополе агента Киева задержали за разведку объектов Черноморского флота
- Психолог заявила, что детям трудно оправдать ожидания «бежевых мам» в будущем
- СМИ: Си Цзиньпин потребует от Трампа прекратить вооружать Тайвань
- Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО
- Педагог заявила, что 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки
- 20 минут на ChatGPT: Как контролировать ИИ у детей