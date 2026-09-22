Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО

Экс-заместитель главы Белгородской области, бывший глава администрации Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

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Информацию подтвердили в оперативных службах.

В 2023 году Полежаева задержали за получение взятки двух автомобилей премиум-класса стоимостью более 18 млн рублей за содействие в заключении контрактов в ЖКХ и приемке работ с одной из организаций. Суд приговорил экс-чиновника к пяти годам заключения и штрафу в 36 млн рублей.

Позднее Полежаев решил заключить контракт на прохождение военной службы с Минобороны. В 2024-м он был освобожден из-под стражи на время исполнения контракта.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская область

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