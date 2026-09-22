Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО

28 человек лишились российского гражданства в Москве с начала года

В ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре проводилась эвакуация

Почти тысячу серебряных украшений пытался незаконно ввести в Россию гость из Китая

Фармкомпании из ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в экономику города почти 6 миллиардов рублей с начала года

Гроза ожидается в Москве во второй половине дня