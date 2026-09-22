Экс-начальнику вещевого управления в Росгвардии дали срок за взятку в 6 млн рублей

По данным правоохранителей, в 2023 году госзаказчик заключил с АО «Дзержинская швейная фабрика "Русь"» контракты на поставку предметов личной гигиены. Контролировать исполнение многомиллионных соглашений предстояло Бусыгину. Установлено, что в 2023-2024 годах фигурант получил от представителей коммерческой организации взятку за общее покровительство при исполнении госконтрактов в размере 6 млн рублей. При этом обязательства по договорам не были выполнены, государству был причинен материальный ущерб.

Суд приговорил Бусыгина к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, пишет RT. Также ему назначили штраф в 6,7 млн рублей, на 4 года запретили занимать определенные должности и лишили звания полковника. Кроме того, у фигуранта конфисковали деньги в размере полученной взятки.

Ранее бывшему оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД Антону Нестерову дали 13 лет колонии строгого режима за взятки, превышение полномочий и неправомерный доступ к компьютерной информации.

