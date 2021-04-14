«Бессмертные, что ли?» Хабаровских чиновников отчитали за низкие темпы вакцинации
Зампред Правительства Хабаровского края Евгений Никонов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции отчитал чиновников региона за низкие темпы вакцинации населения, сообщает пресс-служба губернатора края.
«С Бикинского района глава есть? 38 сотрудников — 28 отказ. Бессмертные там люди, что ли? Дунканы Маклауды?», - обратился Никонов к главе Бикинского района края. Его слова приводит telegram-канал LifeShot.
Он подчеркнул, что огромные финансовые средства федерации и региона уходят на содержание больничных мест для заболевших вирусом, поэтому третью волну коронавирусной инфекции необходимо избежать. Он также напомнил, что от коронавируса продолжают умирать люди и призвал отнестись к данному вопросу со всей серьезностью.
Ранее агенство РБК выделило российские регионы, в которых массовая вакцинация еще не началась. Хабаровский край по состоянию на 6 марта 2021 года также входил в этот список.
Высокие темпы вакцинации были отмечены в Магаданской (9,03%) и Сахалинской (6,02%) областях, в Чукотском автономном округе (5,97%) и Москве (5,52%), а также в Белгородской области (5,37%). Эти регионы составили первую пятерку субъектов, где идет массовая вакцинация граждан от COVID-19.
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