СМИ: Названы регионы РФ, в которых не начали вакцинацию от COVID-19

Агентству удалось выяснить, что в Дагестане лишь одну дозу вакцины получили 0,46% населения. Республика возглавила список отстающих регионов. Вслед за ней идут Кабардино-Балкария (1,18%), Карачаево-Черкесия (1,59%), Чечня (1,69%), Северная Осетия (1,79%), Ростовская область (2,04%), Чувашия (2,08%), Пермский край (2,16%), Хабаровский край (2,17%).

Также отмечается, что высокие темпы вакцинации в Магаданской (9,03%) и Сахалинской (6,02%) областях, в Чукотском автономном округе (5,97%) и Москве (5,52%), а также в Белгородской области (5,37%). Эти регионы составили первую пятерку субъектов, где идет массовая вакцинация граждан от COVID-19.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России.

«Пока что у нас не те показатели по вакцинации. Над этим надо работать. У нас нет дефицита вакцины. И достаточно внятно организовано вакцинирование. Но есть существенная часть людей, которые опасаются или ждут чего-то. Их нужно убедить. Нужно на телевидение приглашать не фриков, а приличных людей, специалистов, которые умеют говорить. И нужна талантливая социальная реклама», - сказал Аграновский.



