Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза
13 апреля 202121:47
Правительство Петербурга планирует ускорить темпы вакцинации горожан от коронавируса в 1,5 - 2 раза. Об этом пишут «Невские новости».
Специалисты межведомственного координационного совета по контролю коронавируса считают, что такая мера позволит предотвратить третью волну эпидемии в регионе.
Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки более семи тысяч человек получили вакцину от COVID-19. Всего вакцинировали 464 тысячи человек.
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13 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru