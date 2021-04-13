Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза

Правительство Петербурга планирует ускорить темпы вакцинации горожан от коронавируса в 1,5 - 2 раза. Об этом пишут «Невские новости».

Специалисты межведомственного координационного совета по контролю коронавируса считают, что такая мера позволит предотвратить третью волну эпидемии в регионе.

Попова сообщила об отсутствии стабилизации по коронавирусу в мире

Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки более семи тысяч человек получили вакцину от COVID-19. Всего вакцинировали 464 тысячи человек.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинацияКоронавирус
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