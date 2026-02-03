Кинолог объяснил, как уберечь питомцев от попадания к живодерам
Григорий Манев рассказал НСН, что пытаться конфисковать всех питомцев, пострадавших от жестоких хозяев, юридически будет крайне сложно.
Предлагать конфисковать всех животных из-за жестокого обращения – это популизм, нужно начинать с того, чтобы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца. Об этом НСН рассказал ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.
Правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними, пишет «Коммерсант». Для этого потребуется внести поправки в Уголовный кодекс и КоАП, так как юридически питомцы считаются собственностью владельцев. Манев назвал эту красивую идею популизмом.
«В целом, я это поддерживаю, потому что если животному плохо, доказан факт жестокого обращения, а это статья 245 УК РФ, то, естественно, животное должно быть изъято. Однако дальше начинаются юридические вопросы. Во-первых, животное – это имущество, и здесь обязательно нужно решение суда. Во-вторых, куда это животное поместить? У нас сейчас в любой момент может измениться статус приютов. Опять же, какое время животное там пробудет и что с ним будет дальше? Последнее время много муссируется тема домашних животных, но я как специалист не вижу системного решения проблемы. В данном случае - это популизм», - заявил он.
В связи с этим Манев перечислил, какие шаги на самом деле помогут комплексно подойти к вопросу безопасности животных. В частности, речь идет даже о специализированных курсах.
«Нужно смотреть глубже и понять, как вообще решить проблему жестокого обращения. Во-первых, нужно ввести учет и сделать это максимально прозрачно, чтобы люди понимали, куда идут их деньги. Я не против налога на животных, но хочу понимать, куда будут потрачены средства. Также нужно сделать так, чтобы животные не попадали в руки людей, которые не могут о них заботиться или являются живодерами. Нужно юридически максимально затруднить приобретение животного. Есть много рычагов управления, начиная от курсов для тех, кто хочет завести животное. Так что давайте хотя бы поставим на учет всех владельцев собак. Нужно с чего-то начинать. Ну и в идеале кошек», - добавил он.
Ранее вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил НСН, что случаи жестокого обращения с животными могут исчисляться сотнями в год по всей России, однако сегодня в подобной ситуации питомцы нередко остаются с хозяевами, что неправильно.
