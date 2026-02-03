Предлагать конфисковать всех животных из-за жестокого обращения – это популизм, нужно начинать с того, чтобы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца. Об этом НСН рассказал ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев.

Правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними, пишет «Коммерсант». Для этого потребуется внести поправки в Уголовный кодекс и КоАП, так как юридически питомцы считаются собственностью владельцев. Манев назвал эту красивую идею популизмом.

«В целом, я это поддерживаю, потому что если животному плохо, доказан факт жестокого обращения, а это статья 245 УК РФ, то, естественно, животное должно быть изъято. Однако дальше начинаются юридические вопросы. Во-первых, животное – это имущество, и здесь обязательно нужно решение суда. Во-вторых, куда это животное поместить? У нас сейчас в любой момент может измениться статус приютов. Опять же, какое время животное там пробудет и что с ним будет дальше? Последнее время много муссируется тема домашних животных, но я как специалист не вижу системного решения проблемы. В данном случае - это популизм», - заявил он.