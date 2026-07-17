В России резко вырос средний размер микрозайма

По его словам, показатель за аналогичный период прошлого года составил 13,9 тысячи рублей. Таким образом средний размер микрозайма вырос на 63%.

«В 2026 году... средняя сумма займа нового клиента достигла 24 тысяч рублей, а повторного — 22 тысяч рублей», — указал Сухнев.

Отмечается, что самые крупные займы брали клиенты в возрасте от 35 до 44 лет (не менее 25 тысяч рублей), а также женщины (25 тысяч против 21,2 тысячи рублей у мужчин).

Ранее специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества заявили, что безопасной считается кредитная нагрузка на уровне до 35% от среднемесячного дохода, которые уходят на оплату банковских займов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

