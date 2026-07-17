В России резко вырос средний размер микрозайма
Средняя сумма микрозайма россиян по итогам первых шести месяцев 2026 года достигла 22,8 тысячи рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев.
По его словам, показатель за аналогичный период прошлого года составил 13,9 тысячи рублей. Таким образом средний размер микрозайма вырос на 63%.
«В 2026 году... средняя сумма займа нового клиента достигла 24 тысяч рублей, а повторного — 22 тысяч рублей», — указал Сухнев.
Отмечается, что самые крупные займы брали клиенты в возрасте от 35 до 44 лет (не менее 25 тысяч рублей), а также женщины (25 тысяч против 21,2 тысячи рублей у мужчин).
Ранее специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества заявили, что безопасной считается кредитная нагрузка на уровне до 35% от среднемесячного дохода, которые уходят на оплату банковских займов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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