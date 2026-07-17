Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ
Россельхознадзор призвал власти Ирана приостановить сертификацию цветочной продукции, предназначенной для экспорта в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в фитосанитарных документах в качестве места происхождения цветов указан Иран, однако есть подозрения, что родина продукции - Армения.
«По внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана была направлена просьба приостановить сертификацию местной цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и прояснения указанного вопроса.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт указал, что запрет на поставки в РФ ряда продовольственных товаров из Армении не связаны с политикой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ
- В России резко вырос средний размер микрозайма
- «Бьюти-плюшкиным» объяснили, как избавиться от мании скупать все подряд
- Глава МИД Азербайджана заявил о нормализации отношений Москвы и Баку
- В детсадах пожаловались на нехватку молодых кадров
- Россиян предупредили о лекарствах, после которых нельзя садиться за руль
- В России назвали унизительными зарплаты сотрудников детсадов
- Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион одним из важнейших направлений для РФ
- «Это побочка!»: Почему у авторов на Rutube выросли просмотры
- Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм