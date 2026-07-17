Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ

Отмечается, что в фитосанитарных документах в качестве места происхождения цветов указан Иран, однако есть подозрения, что родина продукции - Армения.

«По внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана была направлена просьба приостановить сертификацию местной цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и прояснения указанного вопроса.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт указал, что запрет на поставки в РФ ряда продовольственных товаров из Армении не связаны с политикой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

