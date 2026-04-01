Член совета директоров Банка России Михаил Мамута на форуме «Толк-2026» заявил, что распространение онлайн‑торговли в России привело к росту импульсивных и компульсивных покупок. По его словам, увеличилась доля нерационального потребления: помимо спонтанных приобретений, растёт стремление к статусному потреблению и повторяющемуся покупательскому поведению в ответ на внешние стимулы. Головинов назвал импульсивные покупки зависимостью.

«Когда человек что-то выбирает, покупает — это некая зависимость. Человек получает удовольствие от самого процесса покупки. Эта вещь может быть совсем не нужна. Нужен этот процесс, доставляющий удовольствие. Это психологическая проблема, не психиатрическая. Понятно дело, что мы все разные, у кого-то подобное проходит более легко, у кого-то — более сложно. Все зависит от особенности психики. Любая реклама подгоняет внутренние процессы к покупке, делая все возможное, чтобы эта покупка была совершена. Так как люди постоянно куда-то бегут, они не успевают управлять своими эмоциями», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев заявил НСН, что самозапрет на покупки — это позитивная мера, но шопоголикам нередко требуется психолог.

