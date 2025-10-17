В ФРГ призвали Венгрию исполнить решение МУС, когда в страну приедет Путин

По его словам, это означает что Будапешт пока ещё является участником Римского статута, и «принципиально это оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя».

Он отметил, что если разыскиваемое МУС лицо направляется в государство-участник Римского статута с целью мирных переговоров, то суду «такие правовые вопросы должны быть представлены заблаговременно».

«Это важно, поскольку не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута», - заключил Хинтерзеер.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что существуют «потенциальные исключения» относительно ордеров на арест, выданных МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

