В ФРГ призвали Венгрию исполнить решение МУС, когда в страну приедет Путин

Решение Венгрии о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) официально вступит в силу только в 2026 году. Как сообщает RT, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер.

По его словам, это означает что Будапешт пока ещё является участником Римского статута, и «принципиально это оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя».

Он отметил, что если разыскиваемое МУС лицо направляется в государство-участник Римского статута с целью мирных переговоров, то суду «такие правовые вопросы должны быть представлены заблаговременно».

«Это важно, поскольку не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута», - заключил Хинтерзеер.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что существуют «потенциальные исключения» относительно ордеров на арест, выданных МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

