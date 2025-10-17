Телеграм: Исторический рейс по СМП, талибы в Москве, звонок Трампа
Путин и Трамп договорились о встрече в Венгрии, в секторе Газа воцарился мир, новый президент Сирии посетил Москву, а первый транзитный контейнерный рейс отправился по Северному морскому пути из Китая в Европу.
Первый в истории транзит по СМП из Китая в Европу
В понедельник состоялся первый транзитный контейнерный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути (СМП).
«InfoDefense Спектр» подчеркивает преимущества этого маршрута:
«Путь из Китая до британского порта Феликстоу занял 20 дней, что вдвое меньше классического маршрута через Индийский и Атлантический океаны. Северный морской путь проходит через Северный Ледовитый океан с промежуточной точкой в Мурманске. Большая часть пути расположена вдоль северных границ России, включая Сибирь и Чукотку. Скорость перемещения по такому маршруту представляет транспортный, коммерческий, да и военный интерес. Развитие транспортных сообщений по Северному морскому пути не выгодно странам НАТО, военно-морские силы которых контролируют практически все воды Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Взятие под контроль хотя бы части вод Северного Ледовитого океана входит в приоритеты НАТО, так как это обеспечит более плотный контроль России, к которому альянс неуклонно стремится».
«Мюсли вслух» считают сэкономленные деньги:
«Контейнеровоз Istanbul Bridge, относящийся к грузовому классу Panamax, установил рекорд для судов такого класса по времени перевозки грузов из Восточной Азии в Западную Европу. За 20 суток судно прошло более 7,5 тыс. морских миль из Китая до британского терминала Феликстоу. Общая экономия благодаря использованию СМП составила 22%. Успешное функционирование СМП – это развитие логистики в высоких широтах, а значит, и шаг навстречу достойной жизни для северных российских регионов. Планы правительства страны к 2035 году нарастить объем перевозок по СМП до 220 млн тонн в год на фоне последних новостей уже не выглядят фантастикой. Вот уж действительно, когда география не приговор».
«Дядюшка Мосблог» прогнозирует:
«Россия перестраивает мировую торговлю. Медленно, но уверенно. Это многим очень не нравится. <…> Напомню, что все уважающие себя великие страны прошлого не просто дрались за контроль сладких транзитных торговых маршрутов, а готовы были уничтожать соседние цивилизации ради этого контроля. Стоит ли удивляться, что США всеми правдами и неправдами стараются пролезть в русскую Арктику. Сейчас у них еще не хватает технических и материальных мощностей, но наши геополитические противники над ними будут работать, а обострение в Арктическом регионе практически неизбежно».
«Мейстер» комментирует слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о том, что контейнерные грузоперевозки между Россией и КНР по СМП в этом году могут впервые превысить 400 тысяч тонн, что более чем вдвое больше, чем в 2024 году:
«Несмотря на значимый рост, это может показаться не таким уж и большими достижением, ведь грузоперевозки по СМП в 2024 году составили почти 39 млн тонн. Однако нужно понимать, что почти весь их объем был связан с нашим сырьевым экспортом – это важно, но никак роль СМП как международной торговой артерии, призванной стать альтернативой тому же Суэцу, не увеличивало. Однако тут налицо и обкатка маршрута в Европу со стороны китайской "фабрики мира", и рост перевозок в контейнерах – это способ перевозки, более подходящий для ценных грузов и сложных маршрутов. Что крайней важно для нашего международного позиционирования СМП – за китайцами потянутся и другие».
«Арктика Онлайн» радуется тому, что Севморпуть становится глобальной артерией логистики:
«СМП, проходящий через российскую Арктику, стремительно превращается в эффективный маршрут мировой торговли. Об этом сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Развитие СМП обеспечивается: внедрением передовых технологий, строительством атомных ледоколов нового поколения, растущим интересом зарубежных грузоотправителей. <…> На заседании российско-китайской подкомиссии в Харбине утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию СМП, направленный на формирование устойчивого транспортного коридора и реализацию совместных проектов».
Встреча Путина с временным президентом Сирии
В среду Владимир Путин принял в Кремле временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Президент России назвал победу пропрезидентских сил в Сирии большим успехом и шагом к консолидации общества. Сирийский лидер заявил, что его страна уважает все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, и что у России будет серьезная роль в развитии новой Сирии.
«Позывной "Кацман"» пишет об успехе переговоров:
«С будущим нашей группировки и нашими интересами все будет так, как надо. И еще раз для набежавших в комменты свинок, которые тут плачут, шо Император принял оммаж от "головореза и убийцы". Еще раз объясняем – "Империуму и Императору все равно, кто и как правит имперским или союзным миром, главное, чтобы там не плодили ересь, не творили злонамеренные мутации и не якшались с Хаосом. Ну и чтобы базы Флота и Имперской Гвардии были, и десятину чтобы платили". <…> Опять же, все выполняют на своих местах замысел Императора. И Зелиус, который должен вас всех истребить, ибо вы Ему не нужны, да вы и Хаосу не нужны, ни Четверым, ни демон-принцу Трампусу Руфусу. И себе вы тоже не нужны. И те из вас, кто хрюкает по сетям за перемогу, пока остальных ловят и забивают на мясо».
«АДЕКВАТ Z» тоже вспоминает паникеров:
«Мне сегодня с особенной силой вспоминается день бегства Асада в декабре. Когда военкурятник и просто любители пошатать как по команде бились в падучей: слив, предательство, измена, катастрофа, осада баз, неизбежное бегство, все потеряно и тем более все пропало. Для самой Сирии та история кончилась плохо – вернее, пока далеко не кончилась, основная часть выхлопа там еще впереди. Для наших интересов на территории Сирии она, можно сказать, последствий не повлекла. В частности, потому что приехавший сегодня к Верховному персонаж, что сменил Асада, понимает: чем его режим слабее, тем жизненно более необходимо не пытаться задирать хвост на сверхдержаву, а стремиться к тому, чтобы ее интересы учитывать, а свои поверять фактом и целями ее присутствия. Присутствия, про которое давно уже было понятно, что оно останется константой, а сегодня последние сомнения в этом должны испариться у самых упоротых. А буквально каждому, кто тогда в декабре панические вопли трескал и нахваливал, стоило бы хотя бы сегодня дать себе труд задуматься, что не так персонально с ним».
«Разворот на Восток» отмечает, что контакты нужны сирийскому руководству не меньше, чем Москве:
«До визита в российскую столицу аш-Шара’а заявил, что конфронтация с Москвой стала бы фатальной. Собственно, так оно и есть. Сирия многие десятилетия имела тесные связи с СССР и Россией, и взять в один момент их и разорвать невозможно. Да и зачем? Внимательные читатели помнят, что еще в декабре 2024 я говорил, что без согласия Москвы никто не может решать судьбу российских военных баз в Сирии. И выражал уверенность, что как минимум Тартус в том или ином виде останется за Россией. А теперь это нужно и самому Дамаску – как минимум возможные российские патрули на линии соприкосновения с Израилем сейчас кажутся безальтернативными. Да и без этого есть что обсудить – реконструкция и восстановление, продовольственная безопасность и энергетика, сотрудничество в международных организациях и региональная стабильность, и т.д. До визита аш-Шара’а в Москве побывали экономические и военные делегации Сирии. Прагматизм Дамаска пока можно только приветствовать».
«Темник» комментирует нелепый вброс:
«Не замедлили появиться провокационные прогнозы, будто следует ожидать размена продолжения работы российских военных баз на голову Башара Асада. На самом деле, чтобы предъявлять ультиматумы подобного рода, незачем ехать в гости. Наоборот, это как раз лучше делать из дома. Приезд Ахмеда аш-Шараа как раз свидетельствует о возникновении возможности достичь договоренностей значительно большего масштаба, нежели персона бывшего руководителя арабского государства».
Переговоры президентов России и США
В четверг состоялся длинный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого было объявлено, что в ближайшее время они планируют провести личную встречу в столице Венгрии.
«Всевидящее око» напоминает, что сегодня Трамп планирует встретиться с Зеленским:
«Ключевыми в разговоре Трампа и Путина являются два момента: во-первых, он прошел до встречи с Зеленским, во-вторых, идет речь о личной встрече Путина и Трампа после встречи с Зеленским. То есть, разговор с клоуном-тираном изящно обрамлен двумя разговорами с Путиным – состоявшимся и запланированным. И, безусловно, на ход бесед с Зеленским сказанное Путиным будет прямо влиять».
«Кот-американист» пишет о резко изменившихся настроениях Трампа:
«Риторика Трампа снова изменилась в отношении России. Еще недавно он грозил санкциями, создавал интригу вокруг поставок дальнобойных ракет "Томагавк" на Украину и заявлял о намерениях Киева перейти к контрнаступлению, то после коммуникации с Путиным вновь заговорил о необходимости реанимировать мирный процесс и закончить "бесславную войну" по примеру прекращению огня в Секторе Газа. Показателен и другой момент. После того, как Путин выразил Трампу недовольство относительно возможных поставок "Томагавков" Украине, то американский президент дал заднюю: заявил, что этот вид оружия нужен самим США, и нет смысла лишний раз расходовать собственные запасы. На этом фоне поставлено на паузу и введение санкций против Москвы».
Американист Малек Дудаков акцентирует внимание на крылатых ракетах «Томагавк», поставки которых Трамп почти пообещал Киеву, а теперь вроде бы передумал:
«Команда Трампа теперь старается выбраться из ловушки, в которой сама же и оказалась, и не эскалировать ситуацию. Тем более количество этих ракет в арсенале Пентагона ограничено, оно не превышает 3-4 тысяч. А новых производится по 56 в год. У высадившегося в Вашингтоне десанта украинских лоббистов есть и программа минимум – получить если не Tomahawk, то хотя бы какое-то иное дальнобойное оружие. Например, ракеты JASSM или авиабомбы GLSDB. Последние уже применялись на украинских фронтах, впрочем, без особого эффекта. Их легко сбивают с курса за счет подавления сигнала GPS. Но с согласованием выделения любых новых ракет явно возникнут те же проблемы. Команда Трампа требует от Киева показать хоть какие-то успехи на фронте вроде очередного "контрнаступа". Без этого предоставлять военные транши Белый дом не планирует. Овчинка не стоит выделки. К тому же ракеты в арсенале Пентагона могут еще понадобиться либо на Ближнем Востоке, если шаткое перемирие не продержится, либо против Венесуэлы. Лоббистам Киева остается лишь через своих союзников в Конгрессе попытаться протащить выделение хоть каких-то траншей в бюджете США. Но на фоне непрекращающегося трехнедельного шатдауна тема финансирования украинских проектов ушла совсем на третий план».
«Птичья ягода» полагает, что Трамп еще много раз изменит свое мнение:
«Сегодня выдался день Трампа, который любит Путина. <…> Предположительно, наметилась новая встреча глав двух государств встреча в Будапеште. Почему предположительно? Потому что завтра будет новый день и новые удивительные настроения и перипетии. И кстати, если поездка Путина в Венгрию таки состоится, то будет весьма интересно, как она будет организована, ведь визит российского президента в Европу на фоне всего происходящего последних лет станет событием весьма нетривиальным. Так и живем, горемычные. С картами Таро да с кофейной гущей».
«Ретроград на холме» считает, что Трамп действует последовательно:
«Совершаемый Вашингтоном и Москвой маневр почти полностью повторяет пред-анкорджский зигзаг: тогда Трамп тоже сетовал на несговорчивость Москвы и намекал на рост поставок вооружений, а также на новые санкции, российское информационное поле было полно беспокойства по этому поводу, а европейцы и украинцы активно и публично подталкивали Вашингтон к возврату к редуцированной политике байденовской эпохи. Пар вышел через двусторонний саммит на Аляске, после чего ситуация вновь вернулась к пост-стамбульской стагнации. Рассуждения Трампа о поставках ракет на Украину вновь должны были навести туман на американские намерения, создав интригу – поставят (и тем самым похоронят свое хрупкое реноме посредника) или снова помашут дубинкой и предложат разговор. И снова выход пара через встречу на высшем уровне. Встреча в Будапеште (если действительно все пройдет по плану, и она состоится) покажет, в какой мере выход на новый цикл даст изменение в качестве. Главный фактор, ограничивающий этот переход, – такая же цикличность в другой системе отношений, трансатлантической. Там тоже осуществляется уже знакомый маневр: европейцы и украинцы деятельно тревожатся по поводу российско-американских контактов и готовятся предпринимать активные усилия по предотвращению эрозии трансатлантической солидарности».
Ущерб от американо-китайской торговой войны
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что намерен ввести стопроцентные тарифы на импорт из Китая из-за «агрессивной» политики Пекина в сфере торговли. Крипторынок отреагировал беспрецедентным падением.
Канал «Инвестор Сергей» рассказывает, как это было:
«С чего все началось? По давней пятничной традиции – с Трампа, который влупил новую порцию 100%-х пошлин на китайские товары. Но эта новость стала лишь спичкой, брошенной в бензоколонку криптовалютных рынков. Фарш был провернут с 23:50 пятницы до 00:30 субботы. В Москве уже была глубокая ночь. Если фондовые рынки в это время уже не работали, трейдеры, выключив терминалы, разошлись по домам и кабакам, то криптовалютные рынки работают круглосуточно, что не отменяет того, что криптаны тоже разбежались по барам. На рынке было мало ликвидности, которой управляли оставленные бдить торговые роботы. Ох, ну и утречко у них было. Вжух! Резкий всплеск активности, и красная кровавая сопля на графиках всех монет с стрелой стремится вниз. Основная фаза ликвидаций длилась десять минут, но обороты в этот период превысили норму в 120 раз!»
«Мышь в овощном» чует неладное:
«Как мы уже неоднократно тут говорили, для многих европейских политиков приход к власти в их странах оппозиции может означать инициирование расследований по фактам явного отступления от национальных интересов. Что же касается 45/47-го президента США – то мы бы не сильно удивились, если в будущем оппоненты попробуют покрутить его на предмет манипулирования фондовым рынком».
«Полилог. Экспертиза» отмечает, что решение Трампа о повышении тарифов стало ответом на ограничение Китаем экспорта редкоземельных металлов, магнитов и критически важных компонентов для высокотехнологичных отраслей:
«Взаимозависимость – США нуждаются в китайских редкоземельных металлах так же, как Китай в американской электронике – не перевесила противоречия. Штаты, не обратив внимания на увеличение затрат для внутренних потребителей и рост инфляции, прибегли к тарифным мерам. Таким образом, возникает цикл торгового противостояния, в котором каждая новая мера вызывает ответные шаги, а возможности для компромисса постепенно исчезают. Отказ от переговоров на фоне "дипломатических успехов" Вашингтона на Ближнем Востоке подчеркивает приоритеты американской стратегии – мир через силу. В этом отношении Пекин остается для США системным вызовом и конкурентом в глобальном доминировании. Вашингтон фактически перенес борьбу из политической и военной области в экономическую, надеясь на проигрыш Китая в долгосрочной перспективе и слом реалий многополярного мира».
«Китайский свяZноj» комментирует новость о том, что Белый дом рассматривает полную блокировку поставок СПГ в Китай:
«Тут даже непонятно, над кем ржать – над дедом или его командой экс-клоунов, экс-рестлеров, экс-сотрудниц казино, телеведущих и просто случайно забредших в Белый дом лиц, которая [команда] все это натужно придумывает. Поставки американского СПГ в Китай за 2024 год мизерные настолько, что их точный объем даже не публикуется, он типа менее процента. В некоторые месяцы объем вообще равнялся нулю. Вы ж сами ЕС прогнули на рост цен на коммуналку, ЕС выжирает весь американский СПГ в итоге. Вы не можете в силу этого никого толком от вашего СПГ заблокировать, т.к. вне царства Урсулы Бастиндовны Бабаяговы никто просто такой оверпрайс платить не будет. А байки "Это же святой сверхтехнологичный сланцевый газ... в силу ультратехнологичности США он каждый год дешеветь будет, и объемы расти, вот-вот планету зальют грошовым газом, пока-пока Газпром" уже даже в дурке по утрам не слышны. Там не объем, а слезы. Мера даже при реализации будет чисто для заголовков ВИДАЛИ КАК НАШ ИХНИМ ОТВЕТИЛ, А?!!!! в американской прессе».
«Банкста» пишет про одну из ответных мер Китая:
«Китай начал взимать портовый сбор с судов США, который составит около 56 долларов за тонну в этом году. К 2028 году сумма вырастет до 157 долларов. Минтранс КНР подчеркнул, что мера является ответным шагом на введение Штатами портового сбора для китайских судов. Эксперты считают, что решение окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны».
Перемирие Израиля и ХАМАС
США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Церемония состоялась во время саммита по Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе.
«Россия в глобальной политике» подчеркивает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонию не приехал:
«Аккуратно уклонился, брать не себя какие-то обязательства под канонаду фейерверков израильский премьер не хочет. А Трампа он знает. Тот вполне может при свете софитов предложить/потребовать что-то, на что Нетаньяху не готов, а публично отказать будет неудобно».
Депутат Госдумы Андрей Луговой не верит в жизнеспособность перемирия:
«Трамп, вмешавшись в палестино-израильский конфликт, лишь ненадолго приостановил бойню, которую развернул Израиль. Выступая в Кнессете, президент США старался опустить сложный исторический конфликт до уровня простого эмоционального. И ни словом не обмолвился о первопричинах, вызвавших его. Напомню, с 1947 по 1949 годы были приняты международные соглашения, предусматривавшие разделение Палестины на два независимых государства. В 1967 году в результате шестидневной войны израильтяне захватили Иерусалим, сектор Газа и правый берег реки Иордан. С тех пор оттуда не уходят. В 2018 году парламент Израиля принял конституционный закон, в котором обозначил: Израиль – национальное государство еврейского народа. Единственные, кто имеют право на самоопределение, – евреи, государственный язык – иврит. При этом арабов в Израиле живет около 21%, по данным 2013 года – это более 1,6 млн человек. Но их мнение никого не волнует, Израиль – для евреев».
Политолог Алексей Наумов соглашается:
«"Мирная сделка Трампа" по Израилю и ХАМАС – очень хорошая школа для России и Украины: именно так может выглядеть прекращение огня без устранения "коренных причин конфликта". Израиль не получил ликвидацию власти ХАМАС, палестинцы не получили пути к государству и гарантию от возобновления боев – все недовольны и все под угрозой, и соглашение держится исключительно влиянием американского президента. Стоит ему отвернуться от региона или уйти с поста – и об этом соглашении, полагаю, уже никто не вспомнит».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» выделяет главное, на его взгляд, противоречие:
«Мой прогноз, что все упрется в вопрос разоружения Хамаса – шансы, что стороны договорятся по этому вопросу, крайне малы. Сегодняшнее же соглашение о прекращении огня в Газе, подписанное в Египте при отсутствии как Израиля, так и Хамаса – с высокой долей вероятности окажется "филькиной грамотой", которая повысит и так раздутое чувство собственной важности Трампа, но не принесет реального мира».
«338» призывает не проецировать решение по Газе на Украину:
«Вновь пошли вбросы, в которых выстраивается параллель "мир в Газе – перспектива мира на Украине". Еще один пример бреда и заблуждений. Типа тех, которые вбрасывались ранее про "корейский сценарий". То ли дорогому агенту Дональду Фредовичу пытаются облизать одно место. То ли играют на его эго, толкая в ловушку. Дескать, пока миротворческий запал жив и не иссяк, давайте, господин президент, прекращайте еще одну войну. Какое бы предположение ни оказалось верным, важно то, что в политике, особенно мировой, нет шаблонных, стандартных и простых решений. Но обывателю, которого гегемон своими инструментами и приучил к шаблонам и упрощениям, уже показали, что шаблонное решение возможно. Спекуляциями на миротворчестве гегемон, который виновен в развязывании серии конфликтов, сам загоняет себя в тупик. Сложно этим не воспользоваться».
