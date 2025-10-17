Телеграм: Исторический рейс по СМП, талибы в Москве, звонок Трампа

3

В четверг состоялся длинный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого было объявлено, что в ближайшее время они планируют провести личную встречу в столице Венгрии.

«Всевидящее око» напоминает, что сегодня Трамп планирует встретиться с Зеленским:

«Ключевыми в разговоре Трампа и Путина являются два момента: во-первых, он прошел до встречи с Зеленским, во-вторых, идет речь о личной встрече Путина и Трампа после встречи с Зеленским. То есть, разговор с клоуном-тираном изящно обрамлен двумя разговорами с Путиным – состоявшимся и запланированным. И, безусловно, на ход бесед с Зеленским сказанное Путиным будет прямо влиять».

«Кот-американист» пишет о резко изменившихся настроениях Трампа:

«Риторика Трампа снова изменилась в отношении России. Еще недавно он грозил санкциями, создавал интригу вокруг поставок дальнобойных ракет "Томагавк" на Украину и заявлял о намерениях Киева перейти к контрнаступлению, то после коммуникации с Путиным вновь заговорил о необходимости реанимировать мирный процесс и закончить "бесславную войну" по примеру прекращению огня в Секторе Газа. Показателен и другой момент. После того, как Путин выразил Трампу недовольство относительно возможных поставок "Томагавков" Украине, то американский президент дал заднюю: заявил, что этот вид оружия нужен самим США, и нет смысла лишний раз расходовать собственные запасы. На этом фоне поставлено на паузу и введение санкций против Москвы».

Американист Малек Дудаков акцентирует внимание на крылатых ракетах «Томагавк», поставки которых Трамп почти пообещал Киеву, а теперь вроде бы передумал:

«Команда Трампа теперь старается выбраться из ловушки, в которой сама же и оказалась, и не эскалировать ситуацию. Тем более количество этих ракет в арсенале Пентагона ограничено, оно не превышает 3-4 тысяч. А новых производится по 56 в год. У высадившегося в Вашингтоне десанта украинских лоббистов есть и программа минимум – получить если не Tomahawk, то хотя бы какое-то иное дальнобойное оружие. Например, ракеты JASSM или авиабомбы GLSDB. Последние уже применялись на украинских фронтах, впрочем, без особого эффекта. Их легко сбивают с курса за счет подавления сигнала GPS. Но с согласованием выделения любых новых ракет явно возникнут те же проблемы. Команда Трампа требует от Киева показать хоть какие-то успехи на фронте вроде очередного "контрнаступа". Без этого предоставлять военные транши Белый дом не планирует. Овчинка не стоит выделки. К тому же ракеты в арсенале Пентагона могут еще понадобиться либо на Ближнем Востоке, если шаткое перемирие не продержится, либо против Венесуэлы. Лоббистам Киева остается лишь через своих союзников в Конгрессе попытаться протащить выделение хоть каких-то траншей в бюджете США. Но на фоне непрекращающегося трехнедельного шатдауна тема финансирования украинских проектов ушла совсем на третий план».

«Птичья ягода» полагает, что Трамп еще много раз изменит свое мнение:

«Сегодня выдался день Трампа, который любит Путина. <…> Предположительно, наметилась новая встреча глав двух государств встреча в Будапеште. Почему предположительно? Потому что завтра будет новый день и новые удивительные настроения и перипетии. И кстати, если поездка Путина в Венгрию таки состоится, то будет весьма интересно, как она будет организована, ведь визит российского президента в Европу на фоне всего происходящего последних лет станет событием весьма нетривиальным. Так и живем, горемычные. С картами Таро да с кофейной гущей».

«Ретроград на холме» считает, что Трамп действует последовательно:

«Совершаемый Вашингтоном и Москвой маневр почти полностью повторяет пред-анкорджский зигзаг: тогда Трамп тоже сетовал на несговорчивость Москвы и намекал на рост поставок вооружений, а также на новые санкции, российское информационное поле было полно беспокойства по этому поводу, а европейцы и украинцы активно и публично подталкивали Вашингтон к возврату к редуцированной политике байденовской эпохи. Пар вышел через двусторонний саммит на Аляске, после чего ситуация вновь вернулась к пост-стамбульской стагнации. Рассуждения Трампа о поставках ракет на Украину вновь должны были навести туман на американские намерения, создав интригу – поставят (и тем самым похоронят свое хрупкое реноме посредника) или снова помашут дубинкой и предложат разговор. И снова выход пара через встречу на высшем уровне. Встреча в Будапеште (если действительно все пройдет по плану, и она состоится) покажет, в какой мере выход на новый цикл даст изменение в качестве. Главный фактор, ограничивающий этот переход, – такая же цикличность в другой системе отношений, трансатлантической. Там тоже осуществляется уже знакомый маневр: европейцы и украинцы деятельно тревожатся по поводу российско-американских контактов и готовятся предпринимать активные усилия по предотвращению эрозии трансатлантической солидарности».



