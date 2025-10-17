Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заверил спецкора НСН, что у него нет никаких претензий к президенту Сербии Александру Вучичу.

Вучич ранее заявил, что Эмир Кустурица хочет его свергнуть. Вучич уверен, что якобы Кустурица вместе с другими представителями оппозиции хотят добиться его отставки, при этом у них нет общей политической программы и понимания того, что нужно народу. Сам режиссер назвал подобные новости вымыслом СМИ.