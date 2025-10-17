Кустурица отверг обвинения в планировании свержения Вучича
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил спецкору НСН, что у него нет никаких претензий к президенту Сербии Александру Вучичу.
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заверил спецкора НСН, что у него нет никаких претензий к президенту Сербии Александру Вучичу.
Вучич ранее заявил, что Эмир Кустурица хочет его свергнуть. Вучич уверен, что якобы Кустурица вместе с другими представителями оппозиции хотят добиться его отставки, при этом у них нет общей политической программы и понимания того, что нужно народу. Сам режиссер назвал подобные новости вымыслом СМИ.
«У меня никогда не было и нет претензий к Вучичу. Я всегда хочу помогать людям. Это СМИ что-то там написали, меня это не интересует. Я — режиссер. Я просто хочу делать фильмы», — сказал собеседник НСН.
Кустурица также рассказал, что уже приступил к съемкам первого фильма из трилогии, которую обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.
«Я начинаю свой новый фильм, который станет первым из трилогии, которую я представлял Путину. Первый фильм будет снят по роману «Последний срок» Валентина Распутина. Потом будет Достоевский, а за ним можно и Толстого», — поделился режиссер.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич заявил «Радиоточке НСН», что Кустурица поддержал народный бунт против Вучича, уже решившего сделать ставку на Запад.
