В Госдуме заявили о «магии» в личных контактах Путина и Трампа

По его словам, и российский, и американский лидеры настроены как на решение конфликта на Украине, так на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта», — добавил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для новых санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

