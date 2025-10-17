В Госдуме заявили о «магии» в личных контактах Путина и Трампа
Разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе может реально способствовать магия, присутствующая в личных контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, и российский, и американский лидеры настроены как на решение конфликта на Украине, так на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.
«Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта», — добавил парламентарий.
Ранее Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для новых санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
