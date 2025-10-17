В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах
Необходимо ввести ежемесячную выплату для учителей в случае превышения предельной наполняемости класса. Соответствующий законопроект размещён в электронной базе Госдумы.
Авторами инициативы являются депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду». По их мнению, учителя должны получать менее одной тысячи рублей за каждого ученика сверх установленной нормы.
«Предлагаемая мера является справедливой компенсацией повышенной учебной нагрузки и психоэмоционального напряжения педагогов», - говорится в пояснительной записке.
Депутаты добавили, что нехватка учителей в российских школах составляет порядка 30%.
Ранее в Госдуме предложили ввести систему федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
