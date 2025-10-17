В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах

Авторами инициативы являются депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду». По их мнению, учителя должны получать менее одной тысячи рублей за каждого ученика сверх установленной нормы.

«Предлагаемая мера является справедливой компенсацией повышенной учебной нагрузки и психоэмоционального напряжения педагогов», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты добавили, что нехватка учителей в российских школах составляет порядка 30%.

Ранее в Госдуме предложили ввести систему федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».