Россияне назвали цену, за которую готовы купить электромобиль

Еще 41% респондентов указали, что готовы купить электрокар до трёх миллионов рублей. Ценник в пределах 4–6 миллионов рублей не пугает 14% опрошенных. Выложить за электромобиль более 10 млн рублей согласны 2% россиян.

Отмечается, что опыт использования электрокаров есть у 35% респондентов. А 47% опрошенных признались, что в их планы покупка такого авто пока не входит. Главным препятствием для перехода на электромобиль большинство россиян (59%) назвали ограниченный запас хода.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что электромобиль прекрасно подошёл бы для поездок по городу.

