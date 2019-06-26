Замглавы УВД по ЗАО Москвы после дела Голунова подал в отставку

Ранее снятый с должности Путиным глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков уволен со службы в связи с выходом на пенсию, сообщает источник издания. В то же время начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, курировавший задержание журналиста, был отстранен от должности. Источники РБК утверждают, что он не уволен из МВД.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан днём 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Сам задержанный утверждал, что наркотические вещества ему подбросили. О произошедшем стало известно лишь 7 июня, так как позвонить знакомым ему разрешили лишь поздно ночью. Формально задержание было оформлено только через 13 часов после того, как на него надели наручники. В защиту Голунова выступили представители журналистского сообщества и ряд деятелей культуры. Три дня в столице, Санкт-Петербурге и других крупных городах России шли одиночные пикеты с требованием освободить расследователя. Суд принял решение поместить Голунова под домашний арест, хотя прокурор требовал ареста. На шестой день уголовное дело в отношении журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его вины. Об этом сообщил лично глава МВД Владимир Колокольцев. После закрытия дела были уволены глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майор Юрий Девяткин. Кроме того сотрудники, участвовавшие в деле, были отстранены от работы, в их отношении начата проверка.

