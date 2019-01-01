Степанков о нарушениях в деле Голунова: Почему молчит прокуратура?

«Во-первых, у меня вызывает удивление, что все комментарии о прекращении уголовного дела, о вскрытых нарушениях оперативной службы МВД исходят только от руководства МВД. Почему вообще молчит прокуратура? Потому что она осуществляет надзор за следствием, её прокурор участвовал в деле и просил арестовать человека. То есть, здесь идёт речь о том, что МВД должно оценить правильно качество проведённой оперативно-розыскной работы. Но и не министру говорить о том, законно или незаконно расследовалось дело, потому что министр не имеет процессуальных полномочий оценивать действия даже и следователей полиции. Поэтому должны ещё прозвучать комментарии и со стороны руководства Следственного комитета МВД (Следственного департамента МВД — прим. НСН). И прокуратура должна провести служебное расследование. Там должны оценить, каким образом прокурор, надзирающий за этим делом, среагировал на сам факт возбуждения уголовного дела — а у прокуратуры есть право отменить постановление о возбуждении с момента возбуждения. Каким образом и какую позицию, и на чём она основывалась, занял прокурор в процессе, когда журналиста хотели арестовать. И дать оценку состоянию следствия и оперативно-розыскной работы. Вот тогда, наверное, в обществе будет более-менее ясная картина», — заявил экс-генпрокурор.

Кроме того, по его словам, позже в расследование должен вмешаться Следственный комитет России. Особенно, если речь пойдёт о злоупотреблениях сотрудниками МВД в деле Голунова.