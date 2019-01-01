Степанков о нарушениях в деле Голунова: Почему молчит прокуратура?
Экс-генпрокурор России рассказал НСН, почему выглядит странно, что комментарии к резонансному делу преследования журналиста исходят лишь от МВД.
В уголовном деле о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил в качестве обвиняемого журналист «Медузы» Иван Голунов, обнаружены нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД. О каких нарушениях идёт речь, не уточняется. В связи с этим принято решение о направлении дела в прокуратуру Москвы. В надзорном ведомстве рассмотрят вопрос о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в Следственный комитет Российской Федерации.
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН озвучил вопросы, которые вызывают нынешние действия МВД по делу Голунова. По его словам, необходимо вмешательство прокуратуры для грамотной и беспристрастной оценки действий правоохранителей и всех иных участников дела журналиста.
«Во-первых, у меня вызывает удивление, что все комментарии о прекращении уголовного дела, о вскрытых нарушениях оперативной службы МВД исходят только от руководства МВД. Почему вообще молчит прокуратура? Потому что она осуществляет надзор за следствием, её прокурор участвовал в деле и просил арестовать человека. То есть, здесь идёт речь о том, что МВД должно оценить правильно качество проведённой оперативно-розыскной работы. Но и не министру говорить о том, законно или незаконно расследовалось дело, потому что министр не имеет процессуальных полномочий оценивать действия даже и следователей полиции. Поэтому должны ещё прозвучать комментарии и со стороны руководства Следственного комитета МВД (Следственного департамента МВД — прим. НСН). И прокуратура должна провести служебное расследование. Там должны оценить, каким образом прокурор, надзирающий за этим делом, среагировал на сам факт возбуждения уголовного дела — а у прокуратуры есть право отменить постановление о возбуждении с момента возбуждения. Каким образом и какую позицию, и на чём она основывалась, занял прокурор в процессе, когда журналиста хотели арестовать. И дать оценку состоянию следствия и оперативно-розыскной работы. Вот тогда, наверное, в обществе будет более-менее ясная картина», — заявил экс-генпрокурор.
Кроме того, по его словам, позже в расследование должен вмешаться Следственный комитет России. Особенно, если речь пойдёт о злоупотреблениях сотрудниками МВД в деле Голунова.
«А что касается допущенных нарушений, если там есть признаки должностного преступления со стороны оперативных работников — фальсификация доказательств, злоупотребление при их сборе, то это предмет расследования, которое должно проводиться Следственным комитетом России. От него пока комментариев ждать рано, надо просто выполнить необходимый объём следственных действий», — заключил Степанков.
Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан днём 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Сам задержанный утверждал, что наркотические вещества ему подбросили. О произошедшем стало известно лишь 7 июня, так как позвонить знакомым ему разрешили лишь поздно ночью. Формально задержание было оформлено только через 13 часов после того, как на него надели наручники. В защиту Голунова выступили представители журналистского сообщества и ряд деятелей культуры. Три дня в столице, Санкт-Петербурге и других крупных городах России шли одиночные пикеты с требованием освободить расследователя. Суд принял решение поместить Голунова под домашний арест, хотя прокурор требовал ареста. На шестой день уголовное дело в отношении журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его вины. Об этом сообщил лично глава МВД Владимир Колокольцев. После закрытия дела были уволены глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майор Юрий Девяткин. Кроме того сотрудники, участвовавшие в деле, были отстранены от работы, в их отношении начата проверка.
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