Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии

По его словам, в настоящее время мост закрыт и проезд по нему невозможен.

«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», - подчеркнул он.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост, сработала ПВО, пишут «Известия».