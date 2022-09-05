Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире канала «Россия 1» заявил, что из-за постоянных обстрелов ВСУ Антоновский мост находится в аварийном состоянии.
По его словам, в настоящее время мост закрыт и проезд по нему невозможен.
«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», - подчеркнул он.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост, сработала ПВО, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
- Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
- Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
- Путин объяснил, ради чего нужно жить
- Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
- Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
- Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных
- В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле недопустимым терактом
- Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта
- Мосбиржа прерывала торги на рынках валюты и драгметаллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru