Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире канала «Россия 1» заявил, что из-за постоянных обстрелов ВСУ Антоновский мост находится в аварийном состоянии.

Два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне

По его словам, в настоящее время мост закрыт и проезд по нему невозможен.

«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», - подчеркнул он.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост, сработала ПВО, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУмост
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