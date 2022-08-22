Два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном погибли два мирных жителя, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что ещё 16 человек получили ранения различной степени тяжести, в их числе и пассажиры паромной переправы.
«Удар был нанесён в момент, когда паром подходил к точке, куда пришёлся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме», — добавил Стремоусов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении спецоперации ан Украине было принято из-за неприемлемых угроз со стороны Киева и НАТО, сообщает «Свободная пресса».
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