Он отметил, что ещё 16 человек получили ранения различной степени тяжести, в их числе и пассажиры паромной переправы.

«Удар был нанесён в момент, когда паром подходил к точке, куда пришёлся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме», — добавил Стремоусов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении спецоперации ан Украине было принято из-за неприемлемых угроз со стороны Киева и НАТО, сообщает «Свободная пресса».

