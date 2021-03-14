Замглавы Еврокомиссии признал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что Евросоюз допустил ошибки в стратегии вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает газета Tagesspiegel AM Sonntag.
Так, Тиммерманс указал на недочеты при заказе вакцин, совершенные Брюсселем и государствами-членами. Он предложил не подводить итоги сразу после окончания пандемии, выждать время для оценки событий. Он считает, что так «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
При этом замглавы Еврокомиссии считает, что совместный заказ вакцин был правильным шагом. Тиммерманс убежден, что от заключения такого соглашения выиграли богатые страны, такие как Германия, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза Еврокомиссия готовится представить 17 марта. Об этом сообщил ее официальный представитель Эрик Мамер.
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