СМИ: AstraZeneca подтвердила новые опоздания поставок вакцины в страны ЕС

Чтобы обеспечить потребности в противоковидном препарате населения 27 стран, группа AstraZeneca, у которой возникли сложности с производством вакцины на бельгийском предприятии, решила изготавливать ее на своих мощностях за пределами ЕС. Однако, «к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале» и, возможно, во втором.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми с Европейской комиссией, которая заключила контракты на поставки вакцины AstraZeneca в 27 стран ЕС, компания должна поставить 100 млн доз в первой половине года. Еврокомиссия намерена привить до конца лета 70% населения ЕС.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что при этом от российской вакцины против коронавируса в ЕС будут отказываться.

«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок "Спутник" не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса», - заключил врач.

