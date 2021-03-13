СМИ: AstraZeneca подтвердила новые опоздания поставок вакцины в страны ЕС
Компания AstraZeneca сообщает о новых задержках поставок своей вакцины от коронавируса в страны Евросоюза. Проблемы, по данным фармкомпании, заключаются в экспортных ограничениях. Об этом информируют европейские СМИ.
Чтобы обеспечить потребности в противоковидном препарате населения 27 стран, группа AstraZeneca, у которой возникли сложности с производством вакцины на бельгийском предприятии, решила изготавливать ее на своих мощностях за пределами ЕС. Однако, «к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале» и, возможно, во втором.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми с Европейской комиссией, которая заключила контракты на поставки вакцины AstraZeneca в 27 стран ЕС, компания должна поставить 100 млн доз в первой половине года. Еврокомиссия намерена привить до конца лета 70% населения ЕС.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что при этом от российской вакцины против коронавируса в ЕС будут отказываться.
«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок "Спутник" не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса», - заключил врач.
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