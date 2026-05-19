Между китайскими автогигантами и «АвтоВАЗом» не увидели конкуренции
Сегодня в России катастрофически не хватает седанов сегмента B, если такую машину выпустят китайские бренды, это будет прямой конкурент Lada Vesta, сказал НСН Олег Мосеев.
Сегодня китайские автомобильные бренды напрямую не конкурируют с продукцией «АвтоВАЗа», за исключением седанов от производителя Changan. Об этом НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
При выходе на российский рынок китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Это одно из условий России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью информационной службе «Вести». Он добавил, что автопроизводители из КНР могут занять нишу, которая не пересекается с продуктами «АвтоВАЗа». По словам Мосеева, китайские производители напрямую с «АвтоВАЗом» не конкурируют, но поводом для таких разговоров могли стать планы китайских брендов выпустить на российский рынок седан сегмента B.
«Очевидно, что пользы “АвтоВАЗу” от такой постановки вопроса никакой. Другое дело, что мы не видим, чтобы какие-то бренды напрямую конкурировали с “АвтоВАЗом”, так что никакие китайские производители российский рынок покинуть не могут. С уходом Kaiyi прямых конкурентов не осталось, только седаны у Changan. Однако идет много разговоров, и я тоже об этом говорил, что рынку в той структуре, в которой он находится, вырасти очень тяжело. Катастрофически не хватает седанов в сегменте B, таких, как Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, производители это тоже прекрасно видят. Рынок как раз может существенно подрасти за счет появления такого автомобиля, но это будет прямой конкурент Lada Vesta. Может быть, такие разговоры стали поводом для заявления Мантурова», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что есть стопроцентные предпосылки для ухода автомобильного бренда Chery с российского рынка в 2026 году. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
