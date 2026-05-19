«Очевидно, что пользы “АвтоВАЗу” от такой постановки вопроса никакой. Другое дело, что мы не видим, чтобы какие-то бренды напрямую конкурировали с “АвтоВАЗом”, так что никакие китайские производители российский рынок покинуть не могут. С уходом Kaiyi прямых конкурентов не осталось, только седаны у Changan. Однако идет много разговоров, и я тоже об этом говорил, что рынку в той структуре, в которой он находится, вырасти очень тяжело. Катастрофически не хватает седанов в сегменте B, таких, как Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, производители это тоже прекрасно видят. Рынок как раз может существенно подрасти за счет появления такого автомобиля, но это будет прямой конкурент Lada Vesta. Может быть, такие разговоры стали поводом для заявления Мантурова», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что есть стопроцентные предпосылки для ухода автомобильного бренда Chery с российского рынка в 2026 году. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

