Компания «АвтоВАЗ» весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, рассказал глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП. Ранее сообщалось, что договор аренды заключается на 12 месяцев. Программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц. В цену входят ОСАГО + КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена и хранение шин. Максимальный пробег при этом ограничен 33 тысячами километров. Однако Ломанов усомнился в том, что такая услуга будет востребованной.

«Автомобиль по подписке за последние 10 лет пыталось сделать огромное количество компаний на российском рынке. Фактически ни у кого не получилось. Шеринговая программа удобна, когда машины выкупает организация и потом сдает их в аренду. Неважно, это каршеринг или просто аренда автомобилей. Когда человек фактически в аренду берет у завода машину, платит огромные деньги, но автомобиль ему не принадлежит - в этом большого резона нет. Не думаю, что эта программа заработает. «АвтоВАЗ» просто хватается за все, что можно, чтобы показать, что они еще не находятся на самом дне. Безусловно, будут пытаться проводить всевозможные маркетинговые истории, возможно, какие-то свои кредитные программы запускать», - сказал он.