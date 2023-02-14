«Заложники обстоятельств»: В Госдуме призвали доработать программу использования маткапитала

Использование материнского капитала на реконструкцию жилья зачастую усложняет жизнь участникам программы, рассказала НСН Светлана Разворотнева.

Предложение Министерства труда и социальной защиты по использованию средств материнского капитала на реконструкцию домов «на две семьи» нуждается в доработке, заявила депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

«Все эти меры поддержки за счет материнского капитала, к сожалению, настолько сложные и громоздкие, что люди стараются их не использовать. Это связано с тем, что есть обязательное условие по выделению детской доли. И вот эти детские доли потом делают человека заложником обстоятельств – он не может продать квартиру, обменять ее, улучшить свои жилищные условия. Для этого нужно разрешение органов опеки. А у них нет критериев, что можно назвать улучшением, а что – ухудшением. Иногда люди продают жилье только с дисконтом, иногда эту долю выделить просто трудно», - рассказала собеседница НСН.

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У программы использования маткапитала на реконструкцию жилья масса нюансов, уточнила депутат ГД. Сейчас Минтруд совместно с другими ведомствами активно ищет решение проблемы с детскими долями.

«Требования должны быть прозрачны. Кроме того, государство должно контролировать процесс, потому что сейчас контроля никакого нет – выделил человек эти доли или не выделил», - добавила Светлана Разворотнева.

Предложения по улучшению законопроекта, которые могут обезопасить граждан, продолжают поступать. Как отметила спикер, семьям стоит разрешить сдавать маткапитал в пенсионный фонд, чтобы потом получить его повторно.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использование средств материнского капитала для приобретения автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЖильеМатеринский Капитал
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