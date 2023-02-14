«Заложники обстоятельств»: В Госдуме призвали доработать программу использования маткапитала

Предложение Министерства труда и социальной защиты по использованию средств материнского капитала на реконструкцию домов «на две семьи» нуждается в доработке, заявила депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

«Все эти меры поддержки за счет материнского капитала, к сожалению, настолько сложные и громоздкие, что люди стараются их не использовать. Это связано с тем, что есть обязательное условие по выделению детской доли. И вот эти детские доли потом делают человека заложником обстоятельств – он не может продать квартиру, обменять ее, улучшить свои жилищные условия. Для этого нужно разрешение органов опеки. А у них нет критериев, что можно назвать улучшением, а что – ухудшением. Иногда люди продают жилье только с дисконтом, иногда эту долю выделить просто трудно», - рассказала собеседница НСН.