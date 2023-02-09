В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля

Согласно документу, который размещён в думской электронной базе, предлагается разрешить приобрести таким образом автомобиль, произведённый на территории России и имеющий не более восьми пассажирских мест. При этом запрещается продавать машину в течение трёх лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный вопрос «является одним из наиболее популярных в родительском сообществе, а также в среде экспертов».

«Данный вопрос актуален для граждан, проживающих, как в городской, так и сельской местности. Они единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение их проблем», - подчеркнула автор инициативы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения, сообщает RT.