В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение в парламент законопроект, в случае принятия которого средства материнского капитала можно будет направить на покупку автомобиля.

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Согласно документу, который размещён в думской электронной базе, предлагается разрешить приобрести таким образом автомобиль, произведённый на территории России и имеющий не более восьми пассажирских мест. При этом запрещается продавать машину в течение трёх лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный вопрос «является одним из наиболее популярных в родительском сообществе, а также в среде экспертов».

«Данный вопрос актуален для граждан, проживающих, как в городской, так и сельской местности. Они единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение их проблем», - подчеркнула автор инициативы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения, сообщает RT.

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ТЕГИ:СемьяГосдумаЗаконопроектАвтомобильМаткапитал
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