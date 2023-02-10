«Польза автопрому!»: Останина назвала плюсы траты маткапитала на покупку авто

Тем гражданам, которые будут покупать автомобиль на маткапитал, нужно дать возможность приобретать авто дешевле, чем для остальной категории населения, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.

Если многодетным семьям разрешить покупать на маткапитал российский автомобиль, то эта инициатива пойдет на пользу отечественному автопрому, при этом семьи смогут с комфортом добираться до своих земельных участков, которые им выделило государство, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН.

Накануне Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о разрешении тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Согласно документу, автомобиль должен быть произведен на территории РФ и впервые ставиться на регистрационный учет. Кроме того, потратить маткапитал на машину смогут родители трех и более детей. В беседе с НСН Нина Останина объяснила, что инициатива поможет как многодетным семьям, так и российскому автопрому.

«Глупая инициатива!»: Депутат Разворотнева об идее оплаты ЖКХ маткапиталом

«Материнский капитал получает вся семья. Многодетная семья – это та семья, которая сейчас получила право на земельный участок. Во всяком случае понятно, что земельный участок не в черте города. Для того, чтобы добраться до этого участка, вполне логично дать право семье использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля. Главное в этом законе, чтобы это был отечественный автопром. Тем, кто покупает автомобиль на маткапитал, нужно дать возможность приобретать эти автомобили дешевле, чем для остальной категории населения. Также и техническое обслуживание… Если бы государство оказывало поддержку тем, кто купил на сертификат автомобиль, это было бы на пользу отечественному автопрому», - сказала Останина.

Ранее, с 1 февраля, размер материнского капитала был проиндексирован. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946 рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали маткапитал на первого, размер выплаты составит 775 628 рублей. А если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, то ей доплатят 188 681 рубль, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияГосдумаЗаконопроектАвтомобильМаткапитал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры