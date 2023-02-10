«Польза автопрому!»: Останина назвала плюсы траты маткапитала на покупку авто

«Материнский капитал получает вся семья. Многодетная семья – это та семья, которая сейчас получила право на земельный участок. Во всяком случае понятно, что земельный участок не в черте города. Для того, чтобы добраться до этого участка, вполне логично дать право семье использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля. Главное в этом законе, чтобы это был отечественный автопром. Тем, кто покупает автомобиль на маткапитал, нужно дать возможность приобретать эти автомобили дешевле, чем для остальной категории населения. Также и техническое обслуживание… Если бы государство оказывало поддержку тем, кто купил на сертификат автомобиль, это было бы на пользу отечественному автопрому», - сказала Останина.

Ранее, с 1 февраля, размер материнского капитала был проиндексирован. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946 рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали маткапитал на первого, размер выплаты составит 775 628 рублей. А если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, то ей доплатят 188 681 рубль, сообщает НСН.

