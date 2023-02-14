Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов «на две семьи»

Минтруд предложил использовать маткапитал для реконструкции любого отдельного жилья, даже если оно находится в доме, рассчитанном на несколько семей. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

На данный момент маткапитал можно тратить только на строительство индивидуального жилого дома, а бывают случаи, когда семья владеет только частью дома.