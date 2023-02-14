Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов «на две семьи»

Минтруд предложил использовать маткапитал для реконструкции любого отдельного жилья, даже если оно находится в доме, рассчитанном на несколько семей. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

На данный момент маткапитал можно тратить только на строительство индивидуального жилого дома, а бывают случаи, когда семья владеет только частью дома.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ.

Нет необходимости использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ, нужно сделать акцент на других инструментах поддержки, заявила в связи с этим зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Материнский КапиталЖильеМинтруда
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