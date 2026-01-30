Заложник или стратег: Россиянам рассказали, когда менять работу
Необходимо оценивать, какие компетенции развивать сейчас, чтобы в будущем найти себе подходящий вариант на рынке труда, заявила НСН Татьяна Минаева.
Менять место работы следует в том случае, если человек не ждет повышения и теряет свои компетенции, если становится заложником токсичной атмосферы, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
По данным Всемирного экономического форума, до 75% работников сегодня не планируют менять работу как минимум до 2027 года. После волны увольнений 2020-2022 годов многие избегают карьерных рывков и остаются на текущем месте работы даже ценой выгорания и стагнации. Все большие число сотрудников выбирают Job hugging — стратегию «держаться за работу любой ценой», пишет Forbes. Минаева объяснила, кому выгоднее выбрать другую стратегию.
«По моим данным, большинство граждан все-таки стремятся сменить работу. Но я взаимодействую с Москвой и Санкт-Петербургом в основном. Я понимаю, почему часть людей держатся за свои места. Они посмотрели на рынок, они увидели, что на рынке не так много вакансий или не такой выгодный уровень заработка. Или у них был личный неприятный опыт, когда они искали работу несколько месяцев. На современном рынке труда это нормальная ситуация, кто-то и год ищет новое место работы. Если человек хочет быть эффективным и ждет повышения, это одна история. А если эта история «притвориться» эффективным, чтобы не уволили, эта стратегия против работника. Работник так теряет свои компетенции, а это самое главное. Важно, чтобы человек не чувствовал себя заложником. Если токсичная атмосфера, надо искать варианты, а не подвергать риску свое здоровье. Обычно это заканчивается тем, что люди все равно уходят, но в худшем состоянии», - рассказала она.
Минаева добавила, что необходимо оценивать, какие компетенции развивать, чтобы потом найти себе подходящий вариант на рынке, даже если сейчас человек не собирается увольняться.
«Для работодателя тут свои плюсы. Если компания платит выше рынка, человек с большей вероятностью не уйдет. Если в компании зарплата не выше рынка и так себе атмосфера, вряд ли они удержат сотрудников. Еще все зависит от региона. В некоторых регионах человек работает на производстве технологом, а уйти ему просто некуда. Важно выстраивать стратегию, исходя из долгосрочных целей. Если есть цель развиваться, надо смотреть альтернативы на рынке. Выигрышно иметь разные варианты развития событий. Важно оценивать, какие компетенции развивать, чтобы потом найти себе подходящий вариант на рынке в случае чего, это самая безопасная стратегия», - пояснила собеседница НСН.
Самыми непостоянными работниками являются пиарщики и UX- и UI-дизайнеры, а вот дольше всего на одном месте работают квалифицированные рабочие и медсестры. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
