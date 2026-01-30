Менять место работы следует в том случае, если человек не ждет повышения и теряет свои компетенции, если становится заложником токсичной атмосферы, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.

По данным Всемирного экономического форума, до 75% работников сегодня не планируют менять работу как минимум до 2027 года. После волны увольнений 2020-2022 годов многие избегают карьерных рывков и остаются на текущем месте работы даже ценой выгорания и стагнации. Все большие число сотрудников выбирают Job hugging — стратегию «держаться за работу любой ценой», пишет Forbes. Минаева объяснила, кому выгоднее выбрать другую стратегию.