Глупое решение: В Германии связали рекордную безработицу с Россией
Газ в Германии сегодня стоит 11 центов за кубометр, а в России примерно один цент, заявил НСН Ульрих Зингер.
Власти Германии сильно ошиблись, так как они выключили ядерные реакторы и одновременно отказались от российского газа, это «глупое решение» повлияло на промышленность и усугубило безработицу, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Число безработных в Германии превысило отметку в три миллиона и выросло до самого высокого за 12 лет уровня, говорится в сообщении Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Зингер назвал основные причины такого «рекорда».
«В Германии сейчас худшее управление из всех, что было. Власти сильно ошиблись, так как они выключили ядерные реакторы и одновременно отказались от российского газа. Это очень глупое решение. У нас газ сегодня стоит 11 центов за кубометр, а в России примерно один цент, электричество у нас стоит 30 евро за 1 кВт⋅ч. Все очень дорого, газа не хватает, плюс бюрократия везде. Солнечная энергия зимой не может до конца работать, поэтому дефицит возникает. Все у нас было хорошо, когда мы покупали дешевый российский газ, а Россия покупала наши дорогие машины. Нынешних реалий наш промышленный комплекс не выдерживает. Нам нужно построить новые ядерные реакторы и отменить санкции против России, только такой выход здесь. Украине мы выделяем огромные деньги, но сейчас другая идея – якобы будущая война с Россией. Это идея временно помогает, потому что мы печатаем много денег», - рассказал он.
Немецким автокомпаниям теперь невыгодно производить автомобили в Германии сразу по нескольким причинам, одна из них —политика государства, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
