Власти Германии сильно ошиблись, так как они выключили ядерные реакторы и одновременно отказались от российского газа, это «глупое решение» повлияло на промышленность и усугубило безработицу, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Число безработных в Германии превысило отметку в три миллиона и выросло до самого высокого за 12 лет уровня, говорится в сообщении Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Зингер назвал основные причины такого «рекорда».