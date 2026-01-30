Орешкин: Страны G7 потеряли свою роль в мировой экономике из-за санкций
Санкции стали причиной того, что валюты стран «Большой семёрки» (G7) лишились своей роли в мировой экономике. Как пишет RT, об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая на открытии «Январских экспертных диалогов» в Национальном центре «Россия», он пояснил, что введение ограничений привело к росту доли национальных валют в расчётах.
«Страны «Большой семёрки»... серьёзно ухудшили своё положение и свою роль в мировой экономике», — подеркнул Орешкин.
Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшее время может закрепиться ниже 77 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
