Орешкин: Страны G7 потеряли свою роль в мировой экономике из-за санкций

Выступая на открытии «Январских экспертных диалогов» в Национальном центре «Россия», он пояснил, что введение ограничений привело к росту доли национальных валют в расчётах.

«Страны «Большой семёрки»... серьёзно ухудшили своё положение и свою роль в мировой экономике», — подеркнул Орешкин.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшее время может закрепиться ниже 77 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

