Россиянам назвали самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки

Он привёл в пример ипотеку на четыре млн рублей под 20% годовых на 20 лет. По его словам, в данном случае досрочное внесение 500 тысяч рублей и сокращение срока принесёт выгоду порядка 880 тысяч рублей.

«А при уменьшении суммы ежемесячного взноса экономия составит лишь примерно 340 тысяч», - отметил эксперт.

Тумин добавил, что можно использовать комбинированный подход, когда заёмщик выбирает уменьшение платежа, но продолжает вносить прежнюю сумму, тем самым создавая «подушку безопасности».

Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной.