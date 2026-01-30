В МИД Ирана заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Иран готов вновь начать переговоры с США по ядерной сделке. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

На пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом он указал, что в оборонной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, все работы в данном направлении имеют исключительно мирный характер.

«Тегеран готов вернуться за стол переговоров... при условии, что его законные интересы и опасения будут в полной мере учтены», — подчеркнул министр.

Ранее Аракчи заявил, что Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьПереговорыСШАИран

