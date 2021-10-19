Гулять и радоваться. Дадут ли эффект «нерабочие» дни?

По оценке Калачёва, введение QR-кодов в ряде регионов это всего лишь желание губернаторов показать, что они не бездействуют, делают что-то для борьбы с пандемией. В качестве примера разумного подхода он привёл мэра Москвы.

«Сергей Собянин проявляет здравый смысл – не выплёскивает с водой ребёнка. Вопрос возможного повторного введения QR-кодов в Москве увязан с сохранением малого и среднего бизнеса. У нас и так позакрывалась куча кафе и ресторанов в самый тяжёлый момент пандемии. Вообще, такая мера - не о сокращении заболеваемости. Скорее, это такое давление на непривитых, чтобы они, получив максимум неудобств, задумались о вакцинации. С другой стороны, если люди не прививаются по принципиальным соображениям, что их заставит это сделать сейчас?» - заключил собеседник НСН.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инициативу Татьяны Голиковой вынужденной, но необходимой. Он поручил обобщить меры и представить их президенту Владимиру Путину во вторник, 20 октября.