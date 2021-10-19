Гулять и радоваться. Дадут ли эффект «нерабочие» дни?
Политолог Калачев оценил меры властей по борьбе с распространением коронавируса.
Рейтинг президента РФ Владимира Путина только поднимется в случае объявления нерабочими днями первые числа ноября. Так Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал ситуацию политолог Константин Калачев.
«Прекрасно – можно целую неделю отдыхать, наши люди это любят. Наверняка на выходных все массово куда-то поедут, говоря спасибо Голиковой и президенту. Если бы ещё QR-коды не вводили, вообще просто праздник какой-то, тем более, есть 7 ноября – годовщина революции, которая начиналась как раз с требований сокращения рабочей недели, права на труд и отдых. Хорошо это или нет для экономики страны – уже другой вопрос», - заметил эксперт.
Ранее стало известно, что последние выходные октября и первая неделя ноября могут стать в России нерабочими днями. Такую меру среди прочих предложила вице-премьер Татьяна Голикова в условиях роста заболеваемости COVID-19.
По мнению Калачёва, такая мера вряд ли серьёзно повлияет на заболеваемость и смертность:
«Думаю, это всё от бессилия властей, которые не могут провести эффективную кампанию информационного сопровождения вакцинации. Не вина людей, что в прививках есть сомнения, необходимо разбираться в причинах, подумать, что изменилось в массовом сознании по сравнению с советским периодом, когда все дружно шли прививаться. Государству не стоит снимать с себя ответственность за то, что антипрививочные настроения у нас стали так распространены, как теория заговора. Долгие годы к этому всё шло, а сейчас жареный петух клюнул, и выясняется, что виноваты сами граждане».
Вместе с тем, по словам политолога, если постоянно ужесточать карантинные меры, можно вообще дойти до ручки.
«Если говорить о мерах социального дистанцирования, давайте тогда начнём с закрытия метро, прекращения работы общественного транспорта, остановки крупных производств. То есть, можно вообще прекратить жить, потому что на дворе пандемия, закутаться в белое и ждать смерти или медленно двигаться в сторону кладбища, как вариант», - пошутил эксперт.
По оценке Калачёва, введение QR-кодов в ряде регионов это всего лишь желание губернаторов показать, что они не бездействуют, делают что-то для борьбы с пандемией. В качестве примера разумного подхода он привёл мэра Москвы.
«Сергей Собянин проявляет здравый смысл – не выплёскивает с водой ребёнка. Вопрос возможного повторного введения QR-кодов в Москве увязан с сохранением малого и среднего бизнеса. У нас и так позакрывалась куча кафе и ресторанов в самый тяжёлый момент пандемии. Вообще, такая мера - не о сокращении заболеваемости. Скорее, это такое давление на непривитых, чтобы они, получив максимум неудобств, задумались о вакцинации. С другой стороны, если люди не прививаются по принципиальным соображениям, что их заставит это сделать сейчас?» - заключил собеседник НСН.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инициативу Татьяны Голиковой вынужденной, но необходимой. Он поручил обобщить меры и представить их президенту Владимиру Путину во вторник, 20 октября.
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