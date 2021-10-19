«Мракобесие и глупость!» Мазаев объяснил нежелание россиян прививаться от COVID-19

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Музыкант также выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны лечиться от COVID-19 за свой счёт. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, подчеркнув, что заразившийся коронавирусом непривитый человек представляет опасность для других и рискует их жизнями. По словам Макаревича, он поддерживает жесткие меры в плане профилактики коронавируса.

Его коллега по цеху, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страх людей перед прививкой продиктован отсутствием знаний и мракобесием.

«Я уже привился, поэтому для меня это – пустые разговоры. Надо привиться и всё! Какие проблемы? Кто мешает? Это так же, как со знаниями. У нас большинство людей необразованных в стране. Потому что они сами не захотели взять эти знания. Их никто не скрывает. И вот мракобесие и приводит людей к страху перед вакциной, перед наукой, перед всем. А баранов, наверное, да, в стойло стоит загонять насильно. Что же сделаешь? Но волеизъявление народа, конечно, должно быть, люди должны сами решать свою судьбу. Но, когда это отрицательно воздействует на окружающих, приносит вред и страх заразиться, то, конечно, всё это дело пресекать», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Лидер группы «Моральный кодекс» посетовал на то, что мы переоцениваем качество интеллекта нашего народа.

«За тридцать лет у нас произошёл очень большой цивилизационный откат и население поглупело. А глупость – от незнания. А страх – это следующая стадия ощущений. Человек незнающий всегда боится больше», - резюмировал музыкант.

Добавим, Андрей Макаревич привёл мнение одного из знакомых врачей, который констатировал нежелание россиян прививаться от COVID-19 . Музыкант поддержал его позицию, которая заключается в том, чтобы не прошедшие вакцинацию – в случае заболевания – лечились от коронавируса за свой счёт.

«Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги.Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги, потому что вы — мудаки». Артист подчеркнул, что поддерживает эту позицию.