«Диковатый народ». Кортнев назвал обязательную вакцинацию неизбежной

Музыкант отметил, что уговорить людей привиться от коронавируса не получится из-за огромного количества предрассудков и инертности граждан.

Государство должно предпринимать какие-то меры в сфере вакцинации, так как процент привитых от коронавируса в стране все еще низкий, заявил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Так он прокомментировал заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса и выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны на свои деньги лечиться от COVID-19.

«Я бы все-таки не принуждал, конечно, людей насильно. С другой стороны, я Андрея понимаю, потому что нервная система не выдерживает того, что у нас эта ситуация никак не исправляется, что процент вакцинированных очень низкий. Какие-то усилия государство должно предпринимать в этом направлении», - отметил Кортнев.
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По его словам, в сложившейся ситуации обязательная вакцинация неизбежна, так как уговорить население привиться добровольно не получается.

«Так или иначе, мы действительно к этому придем, к обязательной вакцинации, это произойдет неизбежно. Судя по всему, убедить не получится, потому что народ очень у нас инертный, упирающийся и, главное, довольно диковатый. Такое количество предрассудков и суеверий вокруг этого, что, конечно, бороться с этим очень трудно, уговорами вряд ли удастся чего-то добиться», - объяснил музыкант.

Ранее лидер группы Lumen Тэм Булатов рассказал «Радиоточке НСН», почему не стоит ждать быстрой вакцинации населения.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Уткин
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияАлексей Кортнев
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