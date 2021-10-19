«Диковатый народ». Кортнев назвал обязательную вакцинацию неизбежной

Государство должно предпринимать какие-то меры в сфере вакцинации, так как процент привитых от коронавируса в стране все еще низкий, заявил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Так он прокомментировал заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса и выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны на свои деньги лечиться от COVID-19.

«Я бы все-таки не принуждал, конечно, людей насильно. С другой стороны, я Андрея понимаю, потому что нервная система не выдерживает того, что у нас эта ситуация никак не исправляется, что процент вакцинированных очень низкий. Какие-то усилия государство должно предпринимать в этом направлении», - отметил Кортнев.