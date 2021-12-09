Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект о введении QR-кодов

Депутаты законодательного собрания Красноярского края поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Так, против введения законопроекта проголосовали девять депутатов, поддержали законопроект 32 депутата.

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодРоссия
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