В Роспотребнадзоре назвали преобладающий в России штамм коронавируса
Штамм коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант "дельта"», — приводит слова руководителя Роспотребнадзора РИА Новости.
Кроме того, главный санитарный врач рассказала, что значимые мутации COVID-19 появляются в среднем раз в шесть месяцев.
Между тем в России снижается суточное число заболевших коронавирусом. Накануне в стране зарегистрировали 30 752 заражения COVID-19 — минимум с 13 октября, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru