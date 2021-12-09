В Роспотребнадзоре назвали преобладающий в России штамм коронавируса

«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант "дельта"», — приводит слова руководителя Роспотребнадзора РИА Новости.

Кроме того, главный санитарный врач рассказала, что значимые мутации COVID-19 появляются в среднем раз в шесть месяцев.

Между тем в России снижается суточное число заболевших коронавирусом. Накануне в стране зарегистрировали 30 752 заражения COVID-19 — минимум с 13 октября, пишет «Свободная пресса».



