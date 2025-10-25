Сборная РФ заняла четвертое место на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии
Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.
В тройку лидеров по итогу соревнований вошли Китай, Япония и США.
Российские спортсмены завоевали четыре медали, включая два золота. При этом три медали в составе сборной выиграла Ангелина Мельникова. Она стала чемпионкой мира в многоборье и опорном прыжке и заняла второе место на брусьях. Еще одну бронзовую медаль российской сборной принес Даниел Маринов за упражнения на брусьях.
Это соревнование стало первым для спортсменов из России после перерыва в четыре года. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации на фоне проведения спецоперации. В дальнейшем международная федерация допустила их участие в соревнованиях в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».
