Сборная РФ заняла четвертое место на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии

В тройку лидеров по итогу соревнований вошли Китай, Япония и США.

Российские спортсмены завоевали четыре медали, включая два золота. При этом три медали в составе сборной выиграла Ангелина Мельникова. Она стала чемпионкой мира в многоборье и опорном прыжке и заняла второе место на брусьях. Еще одну бронзовую медаль российской сборной принес Даниел Маринов за упражнения на брусьях.

Это соревнование стало первым для спортсменов из России после перерыва в четыре года. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации на фоне проведения спецоперации. В дальнейшем международная федерация допустила их участие в соревнованиях в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».



