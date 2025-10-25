На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что землетрясение прошло в 103 километрах от города Северо-Курильск.

Также эпицентр землетрясения находился в 373 километрах от Петропавловска-Камчатска.

При этом 19 сентября также произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского.

Как рассказал «Радиоточке НСН» директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов, новые сильные подземные толчки в Тихом океане в районе Камчатки подтверждают уникальность землетрясения, которое произошло на полуострове в конце июле. По его словам, очередной афтершок смешал все карты ученым.

