Над Брянской областью и Москвой сбили шесть украинских дронов

Дежурные средства ПВО с 9:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью и Москвой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, один БПЛА сбили над столицей, еще пять – над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что в течение ночи на 25 октября средства ПВО нейтрализовали над территорией России 121 беспилотник ВСУ.

При этом уточнялось, что 20 дронов сбили в Ростовской области, 19 – в Волгоградской, 17 – в Брянской, 12 – в Калужской, 11 – в Смоленской, напоминает «Радиоточка НСН».

