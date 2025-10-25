Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы

По факту хулиганских действий в ЖК «Прокшино» в столичном районе Коммунарка завели уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подчеркнув, что видеоролики очевидцев вызвали повышенный резонанс в соцсетях, она заявила, что в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек.

Как также уточнила Волк, на данный момент полицейские продолжают выяснять обстоятельства и причины противоправного деяния.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых видно, как во дворе жилого комплекса дерется толпа мужчин с лопатами и дорожными знаками. Причины конфликта пока неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

