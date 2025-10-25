СМИ: Часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции

По данным СМИ, ценные экспонаты, в том числе коронационные драгоценности из галереи Аполлона, будут расположены в хранилищах банка, всего в 300 метрах от музея.

В национальном банке Франции хранится 90% золотого запаса страны, а также «Записные книжки» Леонардо да Винчи стоимостью в 600 миллионов евро.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По данным СМИ, злоумышленники за считанные минуты похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Расследование преступления продолжается, напоминает «Радиоточка НСН».

