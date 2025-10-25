СМИ: Часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции

Часть драгоценностей из Лувра поместили в Банк Франции на время проведения проверки безопасности музея, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.

Найдут через 150 лет: Ограбление Лувра назвали «заказом»

По данным СМИ, ценные экспонаты, в том числе коронационные драгоценности из галереи Аполлона, будут расположены в хранилищах банка, всего в 300 метрах от музея.

В национальном банке Франции хранится 90% золотого запаса страны, а также «Записные книжки» Леонардо да Винчи стоимостью в 600 миллионов евро.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По данным СМИ, злоумышленники за считанные минуты похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Расследование преступления продолжается, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:ОграблениеМузейПариж

Горячие новости

Все новости

партнеры