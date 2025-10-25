СМИ: Часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции
Часть драгоценностей из Лувра поместили в Банк Франции на время проведения проверки безопасности музея, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.
По данным СМИ, ценные экспонаты, в том числе коронационные драгоценности из галереи Аполлона, будут расположены в хранилищах банка, всего в 300 метрах от музея.
В национальном банке Франции хранится 90% золотого запаса страны, а также «Записные книжки» Леонардо да Винчи стоимостью в 600 миллионов евро.
Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По данным СМИ, злоумышленники за считанные минуты похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Расследование преступления продолжается, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Закрепощение»: В РФ предрекли рост цен на новостройки из-за «профипотеки»
- СМИ: Часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции
- СМИ: Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем
- В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
- Первый в РФ завод префаб-конструкций построят в Нижегородской области
- СМИ: В крупнейшем «Диснейленде» мира погиб третий человек за 2 недели
- Гладков: Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ
- СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами
- МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины
- В ГД объяснили, как получить полную пенсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru