Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ

РФ подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Минобрнауки повысило минимальное количество баллов ЕГЭ по нескольким предметам

Портрет возлюбленной и музы Пабло Пикассо - Доры Маар - был продан на аукционе в Париже за $37 миллионов