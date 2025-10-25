Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
Более 98 тысяч жителей Херсонской области остались без света после аварийного отключения подстанции «Виноградово», сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Уточняется, что электричества лишились жители 96 населенных пунктов. Социальные объекты на данный момент переведены на аварийные источники питания.
Сальдо также уточнил, что сотрудники бригады «Херсонэнерго» работают на месте аварийного отключения.
В начале октября с отключением электроэнергии столкнулись в Запорожской области. Причиной послужила атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».
