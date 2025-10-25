Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Более 98 тысяч жителей Херсонской области остались без света после аварийного отключения подстанции «Виноградово», сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Херсонской области АЗС и авто загорелись из-за попадания дрона

Уточняется, что электричества лишились жители 96 населенных пунктов. Социальные объекты на данный момент переведены на аварийные источники питания.

Сальдо также уточнил, что сотрудники бригады «Херсонэнерго» работают на месте аварийного отключения.

В начале октября с отключением электроэнергии столкнулись в Запорожской области. Причиной послужила атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры